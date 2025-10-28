Орбан высказался о саммите Путина и Трампа в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоится. Его слова приводит Index.

По его словам, «то, что задерживается, все равно состоится». Премьер заверил, что переговоры продолжаются, и «это факт, что в Будапеште состоится мирный саммит». В то же время он затруднился назвать конкретные даты.

Орбан призвал ориентироваться на прошедший в Египте саммит по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

«Давайте рассмотрим сценарий последнего такого крупного мирного саммита. Он состоялся в Шарм-эль-Шейхе, Египет, где был окончательно заключен мир на Ближнем Востоке, где стороны, включая американцев, долго вели переговоры, а затем в субботу объявили, что соглашение будет подписано в понедельник. Вот так мы должны это представлять», – сказал Орбан.

23 октября Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным. Как сказал хозяин Белого дома, ему показалось, что на этих переговорах не удастся «добиться того, что нужно».

В тот же день Владимир Путин сообщил, что было бы ошибкой провести саммит в Будапеште без предварительной подготовки. При этом российский лидер добавил, что в заявлении Трампа речь скорее идет о переносе встречи РФ и США, а не ее отмене.

