На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл, почему на самом деле Трамп отложил встречу с Путиным в Венгрии

Политолог Тренин: Трамп рассчитывает на серьезные уступки со стороны Москвы
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что он встретится с российским лидером Владимиром Путиным, но позже, свидетельствуют о том, что Вашингтон рассчитывает на серьезные уступки со стороны Москвы. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Дмитрий Тренин.

«То есть, иными словами, он говорит: вот я сейчас, мол, нажму на Россию — и она сдастся и будет мир на моих условиях. То же самое я читаю и в словах государственного секретаря [США Марко] Рубио. Так что дипломатия в данном случае американцами будет использоваться, чтобы зафиксировать свою желаемую победу над Россией», — сказал эксперт.

Москве же диалог, при наличии таких требований, однозначно не нужен, подчеркнул он.

23 октября Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным. Как сказал глава Белого дома, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». В тот же день российский лидер сообщил, что было бы ошибкой провести саммит в Будапеште без предварительной подготовки.

При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, возможность проведения переговоров России и США в Будапеште всецело зависит от решения американской стороны.

Ранее Лавров заявил о радикальной смене позиции США по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами