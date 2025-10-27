Эксперт раскрыл, почему на самом деле Трамп отложил встречу с Путиным в Венгрии

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что он встретится с российским лидером Владимиром Путиным, но позже, свидетельствуют о том, что Вашингтон рассчитывает на серьезные уступки со стороны Москвы. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Дмитрий Тренин.

«То есть, иными словами, он говорит: вот я сейчас, мол, нажму на Россию — и она сдастся и будет мир на моих условиях. То же самое я читаю и в словах государственного секретаря [США Марко] Рубио. Так что дипломатия в данном случае американцами будет использоваться, чтобы зафиксировать свою желаемую победу над Россией», — сказал эксперт.

Москве же диалог, при наличии таких требований, однозначно не нужен, подчеркнул он.

23 октября Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным. Как сказал глава Белого дома, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». В тот же день российский лидер сообщил, что было бы ошибкой провести саммит в Будапеште без предварительной подготовки.

При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, возможность проведения переговоров России и США в Будапеште всецело зависит от решения американской стороны.

Ранее Лавров заявил о радикальной смене позиции США по Украине.