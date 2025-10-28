Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа точно пройдет в Будапеште. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Нет никаких сомнений в том, что если будет мирный саммит, он, безусловно, состоится в Будапеште», — подчеркнул он.

До этого Сийярто выразил уверенность, что установление мира в регионе возможно лишь при достижении договоренности между США и Россией, а для этого сторонам нужно вести переговоры.

23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным. По словам хозяина Белого дома, ему показалось, что на этих переговорах не удастся «добиться того, что нужно».

В тот же день российский лидер сказал, что было бы ошибкой провести саммит в Будапеште без предварительной подготовки. При этом Путин добавил, что в заявлении Трампа речь скорее идет о переносе встречи РФ и США, а не ее отмене.

