Стало известно о влиятельном выходце из СССР в окружении Трампа

В последние годы особое влияние в окружении президента США Дональда Трампа получил 43-летний юрист Борис Эпштейн, родившийся в Москве в 1982 году. Об этом рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», пишет РБК.

По словам Карла, Эпштейн учился вместе с сыном главы Белого дома Эриком и работал в команде Трампа во время президентских выборов в 2016 году. Однако по-настоящему близким советником республиканца юрист стал после промежуточных выборов в 2020 году, сообщил журналист. Тогда выходец СССР поддержал Трампа и помогал ему оспорить итоги голосования, в то время как многие другие соратники отвернулись от Трампа.

Также в книге Карла говорится, что Эпштейн сопровождал Трампа в залах суда, когда тот стал первым в истории экс-президентом, против которого выдвинули обвинения. Журналист отметил, что Эпштейн не был главным защитником политика, но подбирал для него «армию юристов» и осуществлял их координацию.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Борис Эпштейн изучил закон и нашел лазейку, которая поможет Трампу пойти на третий президентский срок. Советник считает, что американский лидер сможет выдвинуть свою кандидатуру на американских выборах в 2028 году.

Ранее советника Трампа Эпштейна отстранили от некоторых встреч.