На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о влиятельном выходце из СССР в окружении Трампа

ABC: родившийся в Москве юрист Эпштейн получил особое влияние в окружении Трампа
true
true
true
close
Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

В последние годы особое влияние в окружении президента США Дональда Трампа получил 43-летний юрист Борис Эпштейн, родившийся в Москве в 1982 году. Об этом рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», пишет РБК.

По словам Карла, Эпштейн учился вместе с сыном главы Белого дома Эриком и работал в команде Трампа во время президентских выборов в 2016 году. Однако по-настоящему близким советником республиканца юрист стал после промежуточных выборов в 2020 году, сообщил журналист. Тогда выходец СССР поддержал Трампа и помогал ему оспорить итоги голосования, в то время как многие другие соратники отвернулись от Трампа.

Также в книге Карла говорится, что Эпштейн сопровождал Трампа в залах суда, когда тот стал первым в истории экс-президентом, против которого выдвинули обвинения. Журналист отметил, что Эпштейн не был главным защитником политика, но подбирал для него «армию юристов» и осуществлял их координацию.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Борис Эпштейн изучил закон и нашел лазейку, которая поможет Трампу пойти на третий президентский срок. Советник считает, что американский лидер сможет выдвинуть свою кандидатуру на американских выборах в 2028 году.

Ранее советника Трампа Эпштейна отстранили от некоторых встреч.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами