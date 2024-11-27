Советник Трампа Эпштейн отстранен от некоторых встреч

Советник избранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн был отстранен от участия в некоторых встречах переходной команды республиканца. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Американские СМИ пишут, что Эпштейн пытается использовать свое влияние на выбор кандидатов на государственные должности, которые делает Дональд Трамп.

По словам источников Wall Street Journal, Эпштейну запретили посещать несколько встреч переходной команды.

Согласно газете, в отношении Эпштейна было начато расследование, связанное с инициативами, в которых он поддерживал определенных кандидатов или предлагал рекомендовать их кандидатуры Дональду Трампу за деньги.

Издание предполагает, что это расследование может вынудить президента выбирать между своими старыми союзниками и новыми членами команды.

Эпштейн отрицает все обвинения в свой адрес, называя их ложными.

Телеканал NBC News со ссылкой на источник из его окружения накануне сообщал, что Трамп хочет, чтобы его вторая инаугурация прошла в более спокойной и объединяющей атмосфере. Отмечается, что его команда уже начала подготовку к инаугурации. В частности, сторонники политика забронировали гостиничные номера, прорабатывают возможные темы церемонии и разрабатывают логотип мероприятия.

Ранее Трамп ответил на обвинения в адрес своего советника.