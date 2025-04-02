Советник Трампа изучил закон и считает, что президент сможет пойти на третий срок

WSJ: Трамп сможет найти способ снова баллотироваться в 2028 году

Советник президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн изучил закон и отметил, что глава государства может найти способ вновь выдвинуть свою кандидатуру на американских выборах в 2028 году. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«По словам человека, с которым встречался Эпштейн, Эпштейн сказал, что изучил закон и считает, что Трамп сможет найти способ снова баллотироваться в 2028 году», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что некоторые советники Трампа отвергают опасения критиков по поводу высказываний президента о третьем сроке, другие говорят, что он шутит; они утверждают, что он «троллит СМИ и либералов».

2 апреля агентство Bloomberg писало, что Трамп может остаться на президентском посту на третий срок, использовав юридическую лазейку в 22-й поправке к конституции Соединенных Штатов.

Трамп может вернуться в Овальный кабинет в 2029 году через пост вице-президента. Нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс баллотируется на пост президента, а Трамп «становится его напарником». После избрания и приведения к присяге Вэнс может уйти в отставку, что позволит Трампу занять пост президента. 22-я поправка не помешает Трампу занять пост президента, объясняет издание.

Ранее в США назвали победителя в глобальной торговой войне, устроенной Трампом.