Российский посол раскрыл последствия обращения Меланьи Трамп к Путину

Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев заявил, что по итогам обращения первой леди Меланьи Трамп к президенту Владимиру Путину несколько семей оперативно воссоединились. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Меланья Трамп, обратившаяся к российскому лидеру с просьбой отнестись со всем вниманием к судьбе несовершеннолетних в зоне конфликта, выразила признательность за готовность Москвы предоставить детальную и объективную информацию.

«Благодаря такому взаимодействию семь детей оперативно воссоединились с родными на Украине и одна девочка вернулась в Россию», — говорится в заявлении Дарчиева.

Отмечается, что факты воссоединения зафиксированы сотрудниками Международного Комитета Красного Креста.

До этого Меланья заявила, что в течение трех месяцев контактирует с президентом России Владимиром Путиным по вопросу возвращения украинских детей. По ее словам, Путин ответил на письмо, которое она ему передала через своего мужа, президента Дональда Трампа, во время встречи лидеров двух стран на Аляске. Она отметила, что российский лидер «письменно ответил» на ее письмо, «продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей».

Ранее Трамп рассказал о симпатии своей супруги к Путину.