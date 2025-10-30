На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский посол раскрыл последствия обращения Меланьи Трамп к Путину

Посол Дарчиев: после письма Меланьи Трамп к Путину воссоединились несколько семей
close
Alexei Nikolsky/Sputnik/Reuters

Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев заявил, что по итогам обращения первой леди Меланьи Трамп к президенту Владимиру Путину несколько семей оперативно воссоединились. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Меланья Трамп, обратившаяся к российскому лидеру с просьбой отнестись со всем вниманием к судьбе несовершеннолетних в зоне конфликта, выразила признательность за готовность Москвы предоставить детальную и объективную информацию.

«Благодаря такому взаимодействию семь детей оперативно воссоединились с родными на Украине и одна девочка вернулась в Россию», — говорится в заявлении Дарчиева.

Отмечается, что факты воссоединения зафиксированы сотрудниками Международного Комитета Красного Креста.

До этого Меланья заявила, что в течение трех месяцев контактирует с президентом России Владимиром Путиным по вопросу возвращения украинских детей. По ее словам, Путин ответил на письмо, которое она ему передала через своего мужа, президента Дональда Трампа, во время встречи лидеров двух стран на Аляске. Она отметила, что российский лидер «письменно ответил» на ее письмо, «продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей».

Ранее Трамп рассказал о симпатии своей супруги к Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами