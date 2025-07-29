Трамп рассказал о симпатии своей супруги к Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруге Мелании нравится президент РФ Владимир Путин. Об этом он рассказал журналистке New York Post Миранде Дивайн.

«Мы знаем Путина, и он ей нравится», — заявил Трамп.

При этом 14 июля Трамп заявил, что Мелания была в числе тех, кто убедил его занять более жесткую позицию в отношении России и упрекал Путина в невыполнении собственных обещаний.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал о добрых словах Путина в адрес первой леди США Мелании Трамп.