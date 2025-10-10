Меланья Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо об украинских детях

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что в течение трех месяцев контактирует с президентом России Владимиром Путиным по вопросу возвращения украинских детей. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, Путин ответил на письмо, которое она ему передала через своего мужа, президента Дональда Трампа, во время встречи лидеров двух стран на Аляске.

«С тех пор у президента Путина и меня существует открытый канал связи относительно благополучия этих детей», — сказала она.

Меланья отметила, что российский лидер «письменно ответил» на ее письмо, «продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей».

Она добавила, что на протяжении последних трех месяцев между сторонами прошли «несколько неформальных встреч и телефонных разговоров».

В августе военный корреспондент Александр Коц заявил, что Мелании Трамп нужно было писать обращение к Путину с призывом защитить детей еще 11 лет назад, когда «росла и ширилась «Аллея Ангелов» в Донбассе».

По словам военкора, бывший президент Украины Петр Порошенко в те годы говорил, что дети Донбасса будут «сидеть в подвалах», а украинские — ходить в школу. Коц отметил, что на данный момент этот «надрыв» кажется сильно запоздалым, поскольку 11 лет назад именно США на Майдане запустили «страшный маховик».

Ранее Трамп рассказал о симпатии своей супруги к Путину.