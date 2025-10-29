СМИ: Россия взятием Покровска хочет повлиять на позицию Трампа по Украине

NYT: взятием Покровска РФ покажет Трампу, что Украина должна согласиться на мир

Взятием Красноармейска в ДНР (украинское название – Покровск) Россия намерена показать президенту США Дональду Трампу необходимость склонить Киев к мирному соглашению и уступкам территорий. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Кремль, вероятно, воспользуется взятием Покровска, чтобы доказать администрации Трампа, что ее военное наступление неумолимо и что Украина должна согласиться на мирное соглашение, даже если это означает уступку территорий», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, если Россия в конечном счете возьмет под полный контроль Красноармейск, она получит стратегически важный плацдарм на востоке Украины.

27 октября МО РФ заявило, что вооруженные силы России ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске.

По информации ведомства, в течение дня ВС РФ ликвидировали более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

При этом военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщал, что окруженных у Красноармейска военных ВСУ ждет мясорубка, ультиматум российской стороны они не примут.

Ранее МО РФ сообщило о пресечении попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске.