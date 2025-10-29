«Мясорубка»: в России рассказали, что ждет ВСУ после ультиматума в Красноармейске

Аналитик Матвийчук: ВСУ не пощадят после ультиматума в Красноармейске

Окруженных у Красноармейска военных ВСУ ждет мясорубка, ультиматум российской стороны они не примут. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Ультиматум ВСУ не примут. Поэтому будет мощная мясорубка, и когда они поймут, что их никто щадить не будет», — подчеркнул он.

По словам Матвийчука, боевики ВСУ могут попытаться «каким-то образом» вырваться из котла.

Президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Красноармейске (Покровске) заблокированы и оказались в окружении. Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожают окруженные группы военных ВСУ в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны. По данным украинского аналитического ресурса Deep State, ситуация для ВСУ в городе близка к критической и продолжает ухудшаться. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин обратился к руководству Украины по поводу находящихся в окружении солдат ВСУ.