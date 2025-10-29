На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мясорубка»: в России рассказали, что ждет ВСУ после ультиматума в Красноармейске

Аналитик Матвийчук: ВСУ не пощадят после ультиматума в Красноармейске
true
true
true
close
Reuters

Окруженных у Красноармейска военных ВСУ ждет мясорубка, ультиматум российской стороны они не примут. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Ультиматум ВСУ не примут. Поэтому будет мощная мясорубка, и когда они поймут, что их никто щадить не будет», — подчеркнул он.

По словам Матвийчука, боевики ВСУ могут попытаться «каким-то образом» вырваться из котла.

Президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Красноармейске (Покровске) заблокированы и оказались в окружении. Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожают окруженные группы военных ВСУ в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны. По данным украинского аналитического ресурса Deep State, ситуация для ВСУ в городе близка к критической и продолжает ухудшаться. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин обратился к руководству Украины по поводу находящихся в окружении солдат ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами