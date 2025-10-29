Президент Финляндии увидел в Казахстане альтернативу нефти и газу из России

Стубб увидел в Казахстане альтернативу энергоносителям из России

Казахстан играет ключевую роль как поставщик энергетических ресурсов в Европу в условиях ужесточения антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом в интервью «Казинформ» заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Сокращение (энергоресурсов из РФ в Европе – «Газета.Ru») более чем на 80% создает потребность в альтернативных источниках энергии. В этом контексте Казахстан играет ключевую роль», — подчеркнул он.

28 октября Стубб и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выпустили совместное заявление с общей позицией по урегулированию украинского конфликта.

21 октября Александр Стубб допустил последовательную отмену антироссийских санкций.

По его словам, двухступенчатый план действий должен начинаться с прекращения огня и мер по выстраиванию доверия. Все остальные вопросы, включая территориальные уступки и вывод войск, должны обсуждаться позже, считает политик.

Ранее Казахстан отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной.