На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Финляндии увидел в Казахстане альтернативу нефти и газу из России

Стубб увидел в Казахстане альтернативу энергоносителям из России
true
true
true
close
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Казахстан играет ключевую роль как поставщик энергетических ресурсов в Европу в условиях ужесточения антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом в интервью «Казинформ» заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Сокращение (энергоресурсов из РФ в Европе – «Газета.Ru») более чем на 80% создает потребность в альтернативных источниках энергии. В этом контексте Казахстан играет ключевую роль», — подчеркнул он.

28 октября Стубб и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выпустили совместное заявление с общей позицией по урегулированию украинского конфликта.

21 октября Александр Стубб допустил последовательную отмену антироссийских санкций.

По его словам, двухступенчатый план действий должен начинаться с прекращения огня и мер по выстраиванию доверия. Все остальные вопросы, включая территориальные уступки и вывод войск, должны обсуждаться позже, считает политик.

Ранее Казахстан отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами