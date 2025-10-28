Токаев и президент Финляндии достигли консенсуса по конфликту на Украине

Токаев и Стубб выпустили совместное заявление с упоминанием конфликта на Украине

Президенты Казахстана и Финляндии Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб выпустили совместное заявление с общей позицией по урегулированию украинского конфликта. Текст документа на своем сайте опубликовала пресс-служба казахстанского лидера.

«Стороны подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении.

21 октября Александр Стубб допустил последовательную отмену антироссийских санкций.

По его словам, двухступенчатый план действий должен начинаться с прекращения огня и мер по выстраиванию доверия. Все остальные вопросы, включая территориальные уступки и вывод войск, должны обсуждаться позже, считает политик.

Ранее Казахстан отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной.