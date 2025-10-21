Президент Финляндии допустил снятие санкций с России при одном условии

Президент Финляндии Александр Стубб допустил «последовательную» отмену антироссийских санкций в случае, если Россия прекратит огонь и выведет войска с территории Украины. Его слова приводит The Times.

По его словам, двухступенчатый план действий должен начинаться с прекращения огня и мер по выстраиванию доверия. Все остальные вопросы, включая территориальные уступки и вывод войск, должны обсуждаться позже, считает политик.

«Мы должны продолжать давить на Россию. Но если мы начнем с прекращения огня, а затем начнем рассматривать последовательную отмену санкций как цену за прекращение Россией военных действий и вывод войск, то я вижу в этом возможность. Но я думаю, что Европа не отменит санкции в один миг», — сказал Стубб.

В сентябре Евросоюз официально продлил санкции в отношении РФ на полгода. Санкции будут продолжать применяться к более чем 2500 физическим и юридическим лицам. При этом из списка подпадающих под них лиц были исключены два человека.

Ранее Каллас заявила, что Украина «не может просто так сдаться».