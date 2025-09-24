Казахстан отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной

Токаев: Казахстан не видит себя в роли посредника в конфликте России и Украины

Казахстан не видит себя в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной. Об этом заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, передает издание Tengrinews.kz.

«Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит», — сказал казахстанский лидер.

Токаев высказал мнение, что Киев и Москва в состоянии вести диалог по всем спорным темам на двусторонней основе и на разных уровнях, в том числе на высшем.

Политик добавил, что украинский кризис очень сложный и упрощать его нельзя.

23 сентября Токаев провел встречу с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанский лидер высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине. Зеленский рассказал, что они также обсуждали торгово-экономическое сотрудничество и интерес казахстанского бизнеса к восстановлению Украины. Ранее в Казахстане заявили о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом и предоставить площадку для переговоров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский предложил новое место для встречи с Путиным.