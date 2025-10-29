На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Южной Корее решили подарить Трампу яблоки с его лицом

В Южной Корее Трампу подарят яблоки и керамическое изделие с его лицом
Evelyn Hockstein/Reuters

Губернатор провинции Кёнсан-Пукто в Южной Корее Ли Чхоль У собирается вручить посетившему республику президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу несколько подарков с изображением лица американского лидера, включая яблоки. Об этом глава региона заявил в эфире радиостанции YTN.

«Мы приготовили яблоки, с вырезанным на них изображением лица Трампа и символом саммита АТЭС. Такое производство занимает довольно много времени», — сказал Ли Чхоль У.

Кроме того, президент США получил неназванное изделие из лунной керамики. По словам губернатора Кёнсан-Пукто, он уже показал подарки американскому послу в Сеуле, и тот их одобрил.

29 октября Трамп прибыл в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он опоздал, из-за чего его выступление задержали как минимум на час.

На полях АТЭС американский лидер заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее в России назвали «кринжем» слова Трампа о ситуации на Корейском полуострове.

