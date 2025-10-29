Трамп поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином будет «весьма удовлетворительна» для США и КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

29 октября министерство иностранных дел Китая анонсировало встречу лидеров КНР и США в южнокорейском Пусане 30 октября. По их данным, в ходе встречи Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудят вопрос развития китайско-американских отношений, поднимут темы, затрагивающие общие интересы сторон, а также обсудят вопрос урегулирования на Украине.

До этого президент США, выступая на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кенчжу заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп прибыл на саммит АТЭС в Южную Корею с опозданием. Из-за этого его выступление задержали как минимум на час.

Ранее сообщалось, что Трамп встретится с лидерами пяти стран Центральной Азии.