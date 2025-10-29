На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России фразой «полный кринж» отреагировали на одно заявление Трампа

Mike Segar/Reuters

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале высмеяла заявление президента США Дональда Трампа о том, что ему удалось решить немало военных конфликтов в мире.

Она опубликовала видеозапись встречи американской делегации с представителями Южной Кореи, где он рассказал, что смог урегулировать ряд военных конфликтов, за исключением противостояния России и Украины.

Он отметил, что Корейский полуостров «все еще находится в состоянии войны», но США «посмотрят, что можно сделать, чтобы это исправить». Президент пообещал усердно работать над этим.

«Это уже полный кринж», — отреагировала Скабеева.

До этого Дональд Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине «тоже будет урегулирован». Он задался вопросом, кто бы мог подумать, что США удастся добиться урегулирования на Ближнем Востоке, но не добиться того же на Украине. По оценке американского лидера, «мир на Ближнем Востоке был невозможен».

Ранее Трамп станцевал перед американскими военными, которые могут остаться без зарплаты.

