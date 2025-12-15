На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Швеции призвали готовиться сдерживать Россию после завершения конфликта на Украине

Экс-глава МИД Швеции Билльстрем призвал Европу готовиться сдерживать Россию
IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем призвал Европу готовиться «сдерживать» Россию после завершения конфликта на Украине. Его слова приводит Newsweek.

Он предупредил, что даже после окончания боевых действий на Украине Европа должна быть готова к долгосрочной политике сдерживания России в ближайшие годы. Речь идет о повышении способности противостоять «гибридной войне», которую якобы ведет Москва.

«Даже после войны мы должны осознавать угрозу, которую Россия будет представлять для таких стран, как Швеция и ее соседи, находящихся на этом фланге НАТО», — заявил Билльстрем .

27 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности Москвы «как угодно» зафиксировать положение о том, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения РФ на Европу. По его словам, Москва готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее в Раде раскрыли, когда станут известны результаты мирных переговоров по Украине.

