Трамп прибыл на саммит АТЭС в Южной Корее с опозданием

Выступление Трампа на саммите АТЭС в Южной Корее задержали на час

Выступление президента США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее задержали как минимум на час. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер прилетел в Республику Корея около 12:00 по местному времени (6:00 мск). Глава государства прибыл в город Кенджу с отставанием от обнародованного графика, его выступление на саммите должно было начаться как раз в это время.

В материале отмечается, что из аэропорта Трамп проследовал на вертолете к месту проведения мероприятия. При этом гости саммита АТЭС ждали его прибытия больше часа.

«Мы хотели бы извиниться за задержку. Следующая сессия начнется скоро и будет включать очень важную речь президента США», — объявили со сцены.

23 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что 30 октября глава государства проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры состоятся в Южной Корее. До этого Дональд Трамп встретится с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном и примет участие в саммите АТЭС.

