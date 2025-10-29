На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-президент США посмеялся над сменой гардероба Зеленского

Вэнс посмеялся над сменой гардероба Зеленского после перепалки в Белом доме
Jonathan Ernst/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и журналистка New York Post Миранда Девин посмеялись над сменой гардероба украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки в Белом доме в феврале.

Во время интервью журналистке Вэнс, обсуждая этот инцидент, заявил, что эта страница во взаимоотношениях Зеленского и руководства США перевернута.

«Он [Зеленский] перевернул. Он носит костюмы», — уточнила с улыбкой Девин.

Вэнс рассмеялся и подтвердил ее слова.

До недавнего времени Зеленский неоднократно появлялся на международных встречах в неформальной одежде, включая визит в Белый дом в феврале этого года. Сам президент Украины объяснял это решение военной обстановкой, отмечая, что вернется к официальным костюмам после окончания конфликта.

Однако претензии и насмешки журналистов и высокопоставленных коллег на этот счет заставили Зеленского пересмотреть свои взгляды на этот счет. В частности, он надел черную куртку, напоминающую пиджак, а также брюки на встречу с президентом США Дональдом Трампом в середине октября. Также украинский лидер выбрал официальный стиль в одежде для участия в саммите НАТО в Гааге в конце июня, явившись на него в темном костюме и черной рубашке. Как писало агентство Reuters, изменение гардероба Владимира Зеленского стало примером «визуальной дипломатии».

Ранее украинский дизайнер рассказал, кто заставил Зеленского изменить стиль одежды.

