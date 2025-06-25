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Зеленский занялся «визуальной дипломатией», надев костюм на саммит НАТО

Reuters: костюм Зеленского на саммите НАТО назвали визуальной дипломатией
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Jaimi Joy/Reuters

Изменение гардероба украинского лидера Владимира Зеленского стало примером «визуальной дипломатии». Об этом пишет агентство Reuters.

Как отмечается в материале, после неудачной дискуссии с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале украинский лидер на второй день саммита в Гааге появился в темном костюме и черной рубашке.

«Это незаметное изменение, отказ от белой рубашки и галстука, привлекло внимание в социальных сетях и украинской версии издания ELLE, которое в среду описало его изменившийся внешний вид как «визуальную дипломатию нового типа», — пишет издание.

Такой же стиль в одежде Зеленский выбрал на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне в понедельник, а также на ужин, устроенный королем Нидерландов во вторник, напоминает агентство.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за три года надел классический костюм, это случилось на саммите НАТО в Гааге. При этом на фотографиях с мероприятия заметно, что вместо классического пиджака на украинском лидере надета облегченная черная куртка.

Ранее Трамп назвал Зеленского хорошим парнем.

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