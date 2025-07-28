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Украинский дизайнер рассказал, кто заставил Зеленского изменить стиль одежды

Дизайнер Анисимов: жена Зеленского инициировала смену его стиля одежды
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Suzanne Plunkett/Reuters

Супруга президента Украины Елена Зеленская настояла на смене стиля одежды Владимира Зеленского для официальных мероприятий. Об этом сообщил дизайнер Виктор Анисимов в интервью изданию «Телеграф».

«Первая леди обратила внимание на диссонанс: ее протокольные наряды контрастировали с военным стилем президента», — пояснил Анисимов.

По его словам, самым сложным было получить согласие Зеленского на обновление гардероба. В июне президент Украины впервые посетил саммит НАТО в черном костюме.

Ранее Зеленский неоднократно появлялся на международных встречах в неформальной одежде, включая визит в Белый дом. Сам президент объяснял это решение военной обстановкой, отмечая, что вернется к костюмам после окончания конфликта.

Как писало агентство Reuters, изменение гардероба Владимира Зеленского стало примером «визуальной дипломатии». После неудачной дискуссии с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале украинский лидер на второй день саммита в Гааге появился в темном костюме и черной рубашке, сказано в материале.

Ранее на Западе Зеленского назвали «мелким нытиком» и высмеяли его пиджак.

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