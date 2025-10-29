На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог прокомментировал скандал с участием губернатора Балицкого

Политолог Скачко: скандал с губернатором Балицким связан с его недальновидностью
Екатерина Штукина/РИА Новости

Политический обозреватель Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о том, что «курчане» якобы не защитили свой регион. По мнению эксперта, Балицкому придется адаптироваться к реалиям российской политической системы.

«Активность губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и его упрек курянам, судя по всему, вызваны желанием показать, что он «самый русский» чиновник. Речь идет о карьеризме и в то же время элементарной несдержанности и недальновидности человека, который волею судеб оказался на таком высоком посту», — считает Скачко.

Впрочем, по его словам, шансы, что глава Запорожской области адаптируется к российским реалиям, есть.

Накануне Балицкий спровоцировал конфликт с главой Курской области Александром Хинштейном, заявив, что жители региона «не защитили свою землю» во время вторжения ВСУ в 2024 году. После критики со стороны Хинштейна и журналистов Балицкий принес извинения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК выступили с предупреждением из-за ситуации в Запорожской области.

