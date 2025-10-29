На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не чета курчанам»: слова Балицкого спровоцировали скандал между губернаторами

Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области за сказанные им слова
Roman Naumov/URA.RU, Maksim Konstantinov/Global Look Press
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий спровоцировал конфликт с главой Курской области Александром Хинштейном, заявив, что жители региона «не защитили свою землю» во время вторжения ВСУ в 2024 году. После критики со стороны Хинштейна и журналистов Балицкий принес извинения.

Слова губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о том, что жители Курской области не защитили свой регион во время вторжения ВСУ в 2024 году, являются неприемлемыми, заявил курский глава Александр Хинштейн. Сообщение было опубликовано в его Telegram-канале.

«Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. А уж тем более сегодня, когда слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество», — написал Хинштейн.

По его словам, заявления Балицкого «оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами». Губернатор подчеркнул, что речь идет прежде всего о тех, кто «героически защищал и продолжает защищать нашу землю, кто погиб за нее и тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей».

«Очень надеюсь, что у моего коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями нашего региона!» — заключил губернатор Курской области.

Заочная перепалка между губернаторами началась после выступления Евгения Балицкого на прямой линии с жителями 28 октября. Как писал портал «Блокнот Запорожье», в эфире обсуждалось увольнение главы областной избирательной комиссии Галины Катющенко «в связи с утратой доверия». В этом контексте Балицкий напомнил, что «закон един для всех», и привел в пример дело бывшего генерал-майора Ивана Попова, осужденного на пять лет за мошенничество и служебный подлог.

«Мой товарищ генерал-майор Ваня Попов, наши бойцы и вся Запорожская область едино защищали свою землю. В 2023 годы мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам. (...) Ваня для нас герой, и для меня всегда будет товарищем. Но, если он нарушил закон, ему вменили определенную статью, я это принимаю. Герой ты или нет, закон един для всех», — заявил Балицкий.

Реакция в соцсетях

После этой фразы высказывания главы Запорожской области вызвали бурную реакцию в соцсетях и медиа. Telegram-канал «Два майора», на который ссылался Хинштейн, выразил недоумение: «Какие победы и на каких фронтах на счету «генерал-губернатора» Балицкого, чтобы осуждать жителей Курской области?»

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц также осудил высказывания Балицкого.

«Куряне-то (а именно так по-русски называют жителей Курской области) вам что сделали, Евгений Витальевич? В чем провинились старики Русского Поречного? Они с вилами должны были идти на «Леопарды»? Швабрами сбивать дроны? С двустволками идти на автоматы? Вас я с вилами на Запорожье в 2023-м не видел, может, разминулись», — написал он.

Журналист ВГТРК, депутат Мосгордумы Андрей Медведев заметил, что Балицкий «мог бы просто, из уважения к погибшим мирным жителям Суджи оставить свое невероятно ценное мнение при себе».

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов потребовал от Балицкого «извиниться за ту ложь и оскорбления», которые он позволил себе «в отношении честных и порядочных людей, и сделали это в статусе главы Запорожской области, попутно оскорбив и всех нас».

Балицкий принес извинения

Незадолго до полуночи губернатор Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области и разъяснил свою позицию касательно сделанных им высказываний.

По его словам, под словом «курчане» он имел в виду «бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, что привело к вторжению противника на территорию России».

«Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет», — написал Балицкий.

Он отметил, что жители Запорожской и Курской областей «плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной». По словам Евгения Балицкого, «мы с первого дня специальной военной операции чувствуем поддержку всей страны и жителей Курской области и продолжаем поддерживать друг друга».

