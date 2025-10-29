На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США признали отсутствие плана у стран Запада по победе Украины

Bloomberg: у западных союзников нет плана победы для Украины
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

У западных союзников Украины, в отличие от России, нет плана победы в конфликте. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По оценке автора, у России есть план достижения победы, в то время как Украина обладает лишь планом «для выживания». Однако главный вопрос заключается в том, есть ли план действий у ее союзников на Западе, считают журналисты.

«Если отвечать коротко, то нет, или, по крайней мере, пока нет», — пишет Bloomberg.

Как следует из текста, слабая политическая воля Соединенных Штатов и Европы стала одним из самых уязвимых мест в поддержке Украины, поскольку бездействие Запада рискует повлиять на окончание боевых действий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые санкции против России и передача дальнобойных ракет Tomahawk могут склонить Россию к миру. Комментируя последние действия президента США Дональда Трампа в адрес России, Зеленский заявил, что рестрикции будут «иметь значение», однако президент Владимир Путин не пойдет на уступки, пока Вашингтон не усилит давление.

Ранее в Британии рассказали о «пугающем» предупреждении Путина в адрес Запада.

