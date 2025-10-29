На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России заявили, что Европа находится на пути к саморазрушению

Захарова: движение Европы к саморазрушению на сегодняшний день очевидно
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Движение Европы на пути к саморазрушению на сегодняшний день стало очевидным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

«Если еще какое-то время назад не было подтверждений, когда говорили о том, что Европу подталкивают к пути саморазрушения, <...> на сегодняшний день очевиднее уже некуда», — сказала она.

По словам дипломата, упадок европейских стран подтверждает тенденция увеличения военных бюджетов и милитаризации на фоне проблем с экономикой, утраты культурных ориентиров, а также потери связи с собственной историей и миграционный кризис.

До этого Захарова заявила, что за президентом Украины стоит «кукловодная масса» из западной партии войны.

Представитель МИД отметила, что эти люди не могут успокоиться и настаивают на продолжении кризиса на Украине. Она добавила, что в Европе делают все для эскалации конфликта на Украине. Несмотря на это, у руководства многих западноевропейских стран стоят непрофессионалы.

Ранее Захарова описала положение во Франции словами «сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) прогрессирует».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами