Захарова: движение Европы к саморазрушению на сегодняшний день очевидно

Движение Европы на пути к саморазрушению на сегодняшний день стало очевидным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

«Если еще какое-то время назад не было подтверждений, когда говорили о том, что Европу подталкивают к пути саморазрушения, <...> на сегодняшний день очевиднее уже некуда», — сказала она.

По словам дипломата, упадок европейских стран подтверждает тенденция увеличения военных бюджетов и милитаризации на фоне проблем с экономикой, утраты культурных ориентиров, а также потери связи с собственной историей и миграционный кризис.

До этого Захарова заявила, что за президентом Украины стоит «кукловодная масса» из западной партии войны.

Представитель МИД отметила, что эти люди не могут успокоиться и настаивают на продолжении кризиса на Украине. Она добавила, что в Европе делают все для эскалации конфликта на Украине. Несмотря на это, у руководства многих западноевропейских стран стоят непрофессионалы.

Ранее Захарова описала положение во Франции словами «сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) прогрессирует».