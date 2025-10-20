За президентом Украины стоит «кукловодная масса» из западной партии войны. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, эти люди не могут успокоиться и настаивают на продолжении кризиса на Украине. Дипломат отметила, что в Европе делают все для эскалации конфликта на Украине. Несмотря на это, у руководства многих западноевропейских стран стоят непрофессионалы.

«Вот прошел сейчас визит Зеленского [в Вашингтон], за которым и стоит вся эта [западная] кукловодная масса», — заявила Захарова.

Представитель МИД отметила, что раньше партию войны возглавлял экс-президент США Джо Байден.

Помимо этого, Захарова указала на сходство между действиями Зеленского и экс-замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Речь идет о пресс-подходе украинского лидера на фоне Белого дома. Он, по мнению Захаровой, напоминает фотографию Нуланд, которая на площади в Киеве «точно так же расставила стол <...> и делала заявления».

До этого дипломат говорила, что Зеленский находится «на приводном ремне» у Брюсселя. Она отметила, что украинский лидер после встречи с президентом США Дональдом Трампом звонил лидерам Евросоюза, чтобы «отчитаться».

Ранее в Европе поставили Зеленского перед выбором после его встречи с Трампом.