Социально-экономический кризис, в который власти во главе с президентом Эммануэлем Макроном загнали Францию, дает о себе знать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, сейчас в стране наблюдается рост цен, а также сжимается пространство социальной солидарности. Госдолг Франции, как указала Захарова, достиг 114% ВВП и каждую секунду увеличивается как минимум на €5 тыс.

Кроме того, Захарова обратила внимание на предложения премьер-министра Франции Франсуа Байру отменить два национальных праздника: День Победы (отмечается в Европе 8 мая) и Светлого Понедельника. Она назвала эти меры антисоциальными, заявив, что «сатанизм прогрессирует» в этой стране.

До этого издание Politico заявило, что Франсуа Байру своим предложением снизить госрасходы на €43,8 млрд и отменить два национальных праздника подписал своей политической карьере «приговор».

Отмечается, что инициативы Байру резко раскритиковали национальное объединение Марин Ле Пен и «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона. Они выдвинули требования об отставке нынешнего правительства Франции во главе с Байру.

Politico пишет, что коалиционные союзники премьера «осторожно» поддержали курс на экономию, но потребовали доработки мер. Окружение президента Франции Эммануэля Макрона также выступило за корректировку некоторых положений.

Ранее премьер Франции заявил о рекордном госдолге страны.