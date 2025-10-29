На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Южной Кореи удостоил Трампа высшей государственной награды

Глава Южной Кореи вручил Трампу орден «Мугунхва» — высшую госнаграду страны
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён вручил американскому коллеге Дональду Трампу орден «Мугунхва» — высшую государственную награду страны. Об этом сообщает ТАСС.

Этим орденом могут быть награждены руководители Южной Кореи, а также иностранные лидеры и их супруги за заслуги в укреплении государства, «обеспечении мира и процветания народов».

Дональд Трамп стал первым президентом США, удостоенным этой награды.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияет на американского лидера, неоднократно заявлявшего о своем желании стать ее лауреатом, и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

По данным Axios, Нобелевская премия мира и статус человека года по версии журнала Time все еще важны для Трампа. Об этом порталу рассказал источник из окружения главы Белого дома.

Ранее премьер Японии сделала Трампу символический подарок.

Второй срок Трампа
