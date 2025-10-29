На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп не смог согласовать расписание с Ким Чен Ыном для встречи

Трамп: в этот раз не удалось согласовать расписание с Ким Чен Ыном для встречи
Reuters

Президенту США Дональду Трампу в этот раз не удалось согласовать расписание с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном для встречи. Об этом он сообщил в ходе переговоров с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, передает РИА Новости.

«Мы не смогли выработать время (для встречи. — «Газета.Ru») в этот раз», — сказал он.

Американский лидер 25 октября заявил, что допускает возможность новой встречи с Ким Чен Ыном в рамках своего азиатского турне.

По его словам, такой контакт мог бы состояться в случае ответной готовности со стороны Пхеньяна. Глава Белого дома уточнил, что уже предлагал подобный формат, сообщив о своем визите в Южную Корею, и отметил, что северокорейская сторона наверняка осведомлена о его поездке.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев-Скорая поделился в беседе с «Газетой.Ru», что встреча Трампа и Ким Чен Ына вполне возможна и хорошо встраивается в философию международных отношений американского президента.

Ранее эксперт объяснил, зачем Трампу встреча с Ким Чен Ыном.

Второй срок Трампа
