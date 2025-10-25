Трамп объявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в Азии

Трамп допустил новую встречу с Ким Чен Ыном во время своего азиатского турне

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего азиатского турне. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, такой контакт мог бы состояться в случае ответной готовности со стороны Пхеньяна. Трамп уточнил, что уже предлагал подобный формат, сообщив о своем визите в Южную Корею, и отметил, что северокорейская сторона наверняка осведомлена о его поездке. Он также обратил внимание на трудности в прямых коммуникациях, указав, что у КНДР при наличии ядерного потенциала остаются проблемы со связью.

Южнокорейский политик и экс-министр объединения Кореи Чон Донъен сообщил, что президент США и лидер Северной Кореи могут провести встречу. По его словам, Пхеньян «проявляет внимание к США», и есть «множество признаков», указывающих на возможность саммита.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев Скорая поделился в беседе с «Газетой.Ru», что встреча Трампа и Ким Чен Ына вполне возможна, и хорошо встраивается в философию международных отношений американского президента.

По его мнению, планируемое турне американского президента в Азию, в ходе которого как раз может пройти встреча с лидером КНДР, должно подчеркнуть, что азиатский вектор становится в центре американской внешней политики.

Ранее в Северной Корее высказались об отказе от ядерного потенциала.