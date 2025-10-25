На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп объявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в Азии

Трамп допустил новую встречу с Ким Чен Ыном во время своего азиатского турне
true
true
true
close
The Straits Times/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего азиатского турне. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, такой контакт мог бы состояться в случае ответной готовности со стороны Пхеньяна. Трамп уточнил, что уже предлагал подобный формат, сообщив о своем визите в Южную Корею, и отметил, что северокорейская сторона наверняка осведомлена о его поездке. Он также обратил внимание на трудности в прямых коммуникациях, указав, что у КНДР при наличии ядерного потенциала остаются проблемы со связью.

Южнокорейский политик и экс-министр объединения Кореи Чон Донъен сообщил, что президент США и лидер Северной Кореи могут провести встречу. По его словам, Пхеньян «проявляет внимание к США», и есть «множество признаков», указывающих на возможность саммита.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев Скорая поделился в беседе с «Газетой.Ru», что встреча Трампа и Ким Чен Ына вполне возможна, и хорошо встраивается в философию международных отношений американского президента.

По его мнению, планируемое турне американского президента в Азию, в ходе которого как раз может пройти встреча с лидером КНДР, должно подчеркнуть, что азиатский вектор становится в центре американской внешней политики.

Ранее в Северной Корее высказались об отказе от ядерного потенциала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами