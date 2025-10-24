На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали, зачем Трампу встречаться с Кимом Чен Ыном

Политолог Васильев назвал встречу с Ким Чен Ыном шансом для Трампа
The Straits Times/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скорая встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына вполне возможна, и хорошо встраивается в философию международных отношений американского президента. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Трамп привык строить международный вектор политики США на своих личных отношениях с тем или иным лидером. Он уже два или три раза встречался с Ким Чен Ыном, а потому новая встреча станет шансом показать, что он может найти контакт с абсолютно любым политиком. Трамп позиционирует себя как мировой лидер не потому, что он руководит одной из самых могущественных стран мира, а потому что он со всем миром имеет контакты», — пояснил политолог.

По его мнению, планируемое турне американского президента в Азию, в ходе которого как раз может пройти встреча с лидером КНДР, должно подчеркнуть, что азиатский вектор становится в центре американской внешней политики.

«Чтобы показать важность азиатского вектора, Трамп и будет встречаться со всеми азиатскими лидерами. Кроме того, встреча с Ким Чен Ыном могла бы показать, что Штатам не нужно посредничество России или Китая, чтобы наладить контакт даже с КНДР», — заключил Васильев.

Южнокорейский политик и экс-министр объединения Кореи Чон Донъен сообщил, что президент США и лидер Северной Кореи могут провести встречу уже на следующей неделе. По его словам, Пхеньян «проявляет внимание к США», и есть «множество признаков», указывающих на возможность саммита.

Ранее Ким Чен Ын рассказал о дружбе России и Северной Кореи.

