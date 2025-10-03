Эксперт объяснил, зачем Трампу встреча с Ким Чен Ыном

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может показаться очередным миротворческим жестом Вашингтона, однако глава Белого дома преследует более прагматичные цели. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал аналитик, руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых.

Он пояснил, что США нужны дополнительные союзники, поскольку европейские партнеры могут выставлять лишь незначительный военный контингент и уже не вызывают у Пентагона должного уважения.

«Солдаты Ким Чен Ына показали себя достаточно эффективно в зоне СВО, а техника и баллистические ракеты КНДР демонстрируют неплохие технические характеристики. Поэтому американцы пытаются завоевать доверие Пхеньяна, стремясь снизить количество врагов хотя бы, а в идеале — переманить КНДР в свою сферу влияния», — сказал Босых.

Он добавил, что Северная Корея за последние годы серьезно проявила себя на мировой арене и стала заметным фактором.

1 октября агентство «Рёнхап» со ссылкой на сотрудника Белого дома сообщило, что Трамп готов к переговорам с Ким Чен Ыном.

По информации издания, в Вашингтоне впервые заявили, что глава Белого дома не требует выполнения каких-либо предварительных условий для возможного диалога. Южнокорейские чиновники не исключили, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться во время саммита АТЭС в южнокорейском Кёнджу, намеченного на 31 октября — 1 ноября. СМИ при этом допускают, что президент США может вновь встретиться с северокорейским лидером на границе Республики Корея и КНДР, как это было в 2019 году.

Ранее в Северной Корее высказались об отказе от ядерного потенциала.