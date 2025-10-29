На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп поделился ожиданиями от встречи с Си Цзиньпином

Трамп рассчитывает на сделку с Китаем по итогам переговоров с Си Цзиньпином
close
Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил на полях саммита АТЭС в южнокорейском Кенчжу, передает РИА Новости.

«Думаю, у нас будет сделка», — сказал он.

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что это будет взаимовыгодное соглашение. Политик также отметил, что заключение сделки — лучше, чем продолжать конфликты и создавать себе этим дополнительные проблемы.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп проведет переговоры с Си Цзиньпином в Южной Корее 30 октября.

По словам американского лидера, на предстоящей неделе он намерен обсудить с председателем КНР темы сокращения закупок российской нефти Китаем. Кроме того, по словам президента США, на встрече будет поднят вопрос урегулирования на Украине.

Ранее постпред США в НАТО сообщил, что Трамп попросит Си Цзиньпина надавить на Россию.

