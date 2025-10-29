Наталья Поклонская сменила имя

Советник Генпрокурора России Наталья Поклонская официально сменила имя — в судебных документах она указана как Радведа. Об этом сообщил журналист Сергей Мардан, опубликовавший в своем Telegram-канале фрагмент страницы из дела, рассматриваемого в Гагаринском районном суде Москвы.

По словам Мардана, который является ответчиком по иску о защите чести и достоинства, представленный документ является частью материалов дела и подтверждает, что Поклонская официально сменила имя.

Журналист отметил, что экс-прокурор Крыма решила разорвать «все связи со столь ненавистным ей христианством» и «носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры».

В октябре Поклонская заявила, что «не исповедует христианство». В публикации в соцсетях она рассказала, что опыт работы в органах прокуратуры, ее убеждения и поздравления с языческими праздниками «абсолютно не противоречат действующему законодательству».

18 сентября она поздравила россиян с неоязыческим праздником Мабон, который отмечается в день осеннего равноденствия, а 31 октября 2024 года — с языческим кельтским праздником Самайн.

Увлечения Натальи Поклонской языческими практиками критиковали в РПЦ. Так, епископ Иосиф заявлял, что ее поведение представляет собой «путь к бесовским силам».

Ранее активист попросил привлечь Поклонскую за разжигание религиозной розни.