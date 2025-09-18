На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Поклонская поздравила россиян с неоязыческим праздником

Экс-прокурор Крыма Поклонская поздравила россиян с неоязыческим праздником Мабон
true
true
true
close
Telegram-канал «Наталья Поклонская»

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале поздравила россиян с неоязыческим праздником Мабон, который отмечается в день осеннего равноденствия.

«Это время, когда Земля принесла свои плоды нам, людям, урожай собран, и приходят холода, люди готовятся к зиме. Переломный момент между летом и зимой, когда день равен ночи, и настало время засыпания стихии Воды, с которым меняется ритм нашей жизни: наступает окончание внешней работы и начало внутренней», — написала Поклонская.

Экс-прокурор Крыма увлекается языческими практиками. Так, 31 октября 2024 года Поклонская поздравила граждан с языческим кельтским праздником Самайн. Она обратилась к гражданам с просьбой вспомнить о своих предках, приготовить им символическое угощение, а также подвести итоги личного пути. Кроме того, она призвала к переменам в жизни.

Перед прошлыми новогодними праздниками Поклонская поздравила россиян с Йолем. По ее словам, древняя традиция этого языческого праздника всегда живет в мире и, несмотря ни на какие перемены, остается в сознании. Женщина пожелала всем волшебства и исполнения самого заветного.

Увлечения Натальи Поклонской языческими практиками критиковали в РПЦ. Так, епископ Иосиф заявлял, что ее поведение представляет собой «путь к бесовским силам».

Ранее Поклонская заявила, что ей нет дела до критики ее религиозных взглядов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами