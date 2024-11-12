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В РПЦ раскритиковали экс-прокурора Крыма за увлечение языческими практиками

Епископ РПЦ Иосиф: Поклонская губит души людей, увлекаясь языческими практиками

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Irella Konof/Наталья Поклонская/VK

Увлечение советника генерального прокурора России, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской языческими практиками представляет собой «путь к бесовским силам». Об этом заявил епископ Русской православной церкви (РПЦ) Иосиф в эфире телеканала «Спас».

По словам священнослужителя, увлечение Поклонской приводит к привлечению внимания других верующих. Из-за этого, по мнению Иосифа, экс-прокурор Крыма «губит их души» и обрекает на вечные муки.

«Это грустно. Человек не просто уходит из православной церкви, но идет в темную силу, сатанинскую силу. Тащит за собой людей в эти элементы сатанизма, бесовской силы, ведьмой наряжаться», — сказал епископ.

31 октября Поклонская поздравила россиян с языческим кельтским праздником Самайн. Она обратилась к гражданам с просьбой вспомнить о своих предках, приготовить им символическое угощение, а также подвести итоги личного пути. Кроме того, экс-прокурор призвала к переменам в жизни.

Патриарх Кирилл на заседании Бюро президиума Всемирного русского народного собора посетовал на попытки возродить язычество. По его словам, дело не только в Поклонской. Патриарху стало известно, что в нескольких школах решили отмечать Хэллоуин.

Ранее Поклонская объяснила, зачем показала школьникам руны.

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