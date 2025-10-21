В посте Поклонской увидели пропаганду деструктивных культов

Советник Генпрокурора России Наталья Поклонская в своих соцсетях заявила, что «не исповедует христианство». Ее позицию назвал «печальной» общественник Михаил Иванов, глава движения «Россия Православная» в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что Поклонская «неожиданно отреклась от веры».

«Мы становимся свидетелями крайне печального и настораживающего события, когда человек, долгие годы публично ассоциировавший себя с православием, неожиданно отрекается от веры. Подобные действия вызывают глубокое разочарование и недоумение у всех, кто искренне верит. Многие годы гражданка Поклонская активно использовала в своем публичном образе символы и риторику, связанные с православной культурой. Это не было тайной, напротив, это выставлялось на всеобщее обозрение, формировало определенное доверие и поддержку со стороны людей. Теперь же становится ясно, что это могло быть просто прикрытием, способом завоевать популярность и симпатии в определенных кругах. Такое лицемерие по отношению к чувствам верующих не может остаться без оценки», — считает Иванов.

По словам активиста, слова советника Генпрокурора «наносят удар по доверию людей к институтам власти». Иванов выразил мнение, что Поклонскую следует привлечь за «разжигание религиозной розни».

«Вопрос стоит не только о личном выборе каждого человека, который, безусловно, свободен в своих убеждениях. Речь идет о публичной честности и ответственности перед обществом. Учитывая, что ее новоиспеченные духовные ориентиры зачастую пропагандируют откровенное неоязычество, а в некоторых радикальных случаях даже оправдывают жертвоприношения, я считаю необходимым поставить вопрос о привлечении госпожи Поклонской к ответственности за разжигание религиозной розни и пропаганду деструктивных культов», — поделился он своими мыслями.

До этого советник Генпрокурора России Наталья Поклонская заявила, что «не исповедует христианство». В публикации в соцсетях она рассказала, что опыт работы в органах прокуратуры, ее убеждения и поздравления с языческими праздниками «абсолютно не противоречат действующему законодательству».

Ранее в Госдуме отмечающим Хэллоуин россиянам посоветовали объявить себя друидами.