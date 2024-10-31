Экс-прокурор Крыма поздравила россиян с языческим праздником

Советник генерального прокурора России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале поздравила россиян с языческим кельтским праздником Самайн.

Поклонская обратилась к россиянам с просьбой вспомнить о своих предках, приготовить им символическое угощение, а также подвести итоги личного пути. Кроме того, экс-прокурор призвала граждан России к переменам в жизни.

«Постройте планы на будущее, измените ту часть своей жизни, которую считаете нужной изменить. Избавьтесь от страхов, будьте честными с собой. Знаю, что у вас обязательно все получится! И если в эту магическую ночь с вами произойдет что-то необычное, не удивляйтесь...» — написала Поклонская.

В июле Поклонская опубликовала пост, в котором порассуждала об украинском «майдане». Она отметила роль учрежденной крымским парламентом в марте 2014 года прокуратуры, которая, по ее мнению, достойно обеспечивала права граждан и защиту закона на полуострове как во время референдума о вхождении республики в состав России, так и после него.

Ранее Поклонская объяснила, зачем показала школьникам руны.