Авиация Воздушных сил (ВС) Украины находятся в бедственном положении из-за большого количества самолетов, которые должны были быть направлены на утилизацию. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Авиация противника сейчас находится в плачевном состоянии», — заявил он.

По словам Липового, на данный момент украинская авиация представляет собой разнородную массу различных типов самолетов, переданных на утилизацию. По его словам, это образцы НАТО, которые уже выслужили необходимые сроки.

Генерал объяснил, что представители объединения специально отправляют на территорию Украины неисправную авиацию, чтобы не портить экологию государств утилизацией. Военный отметил, что украинской стороне продают металлолом с расчетом на то, что самолеты будут использованы одноразово, максимум один — два раза.

Российские военные ведут наступления «практически по всей линии боевого столкновения», и ситуация на фронте остается сложной, признал главком ВСУ Александр Сырский. Он также заявил о дефиците ракет для ПВО и сокращении поставок военной техники. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВСУ уличили Сырского во лжи об обстановке на одном из участков фронта.