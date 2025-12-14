На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский генерал оценил состояние Воздушных сил Украины

Генерал-майор Липовой: воздушные силы ВСУ находятся в плачевном состоянии
true
true
true
close
Reuters

Авиация Воздушных сил (ВС) Украины находятся в бедственном положении из-за большого количества самолетов, которые должны были быть направлены на утилизацию. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Авиация противника сейчас находится в плачевном состоянии», — заявил он.

По словам Липового, на данный момент украинская авиация представляет собой разнородную массу различных типов самолетов, переданных на утилизацию. По его словам, это образцы НАТО, которые уже выслужили необходимые сроки.

Генерал объяснил, что представители объединения специально отправляют на территорию Украины неисправную авиацию, чтобы не портить экологию государств утилизацией. Военный отметил, что украинской стороне продают металлолом с расчетом на то, что самолеты будут использованы одноразово, максимум один — два раза.

Российские военные ведут наступления «практически по всей линии боевого столкновения», и ситуация на фронте остается сложной, признал главком ВСУ Александр Сырский. Он также заявил о дефиците ракет для ПВО и сокращении поставок военной техники. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВСУ уличили Сырского во лжи об обстановке на одном из участков фронта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами