Трамп изучает возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk либо поиска альтернативных вариантов обеспечения Киева дальнобойным оружием. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Bloomberg.

«Президент Трамп продолжит изучать вопрос о том, необходимы ли Tomahawk или существуют другие возможности для других стран обеспечить дальнобойные удары», — сказал Уитакер.

Американский дипломат не уточнил, какие именно альтернативные варианты поставок дальнобойного вооружения рассматриваются администрацией США и какие страны могут быть вовлечены в этот процесс.

Во вторник бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты близки к передаче ракет Tomahawk Украине. По его словам, Трамп не стремится помочь Украине победить в конфликте, он, скорее, намерен урегулировать вооруженный конфликт, так как «всегда является победителем».

