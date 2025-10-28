Пресс-секретарь Эйсмонт: «Орешник» поставят на боевое дежурство в декабре 2025

Российский ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года. Об этом заявила пресс-секретарь президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

28 октября Лукашенко отмечал, что Белоруссия может приостановить размещение на своей территории российского ракетного комплекса «Орешник», если в Европе готовы на аналогичные шаги.

По словам главы государства, решении о размещении «Орешника» в Белоруссии является ответной мерой на эскалацию ситуации в регионе.

«Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об «Орешнике» приостановятся», — говорил президент.

В сентябре Белоруссия и Россия провели совместные военные учения «Запад-2025», в ходе которых в том числе «отрепетировали» применение «Орешника».

Ранее в МИД Белоруссии объяснили значение размещения «Орешника» в республике.