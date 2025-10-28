На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года

Пресс-секретарь Эйсмонт: «Орешник» поставят на боевое дежурство в декабре 2025
true
true
true
close
@medvedev_telegram/Telegram

Российский ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года. Об этом заявила пресс-секретарь президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

28 октября Лукашенко отмечал, что Белоруссия может приостановить размещение на своей территории российского ракетного комплекса «Орешник», если в Европе готовы на аналогичные шаги.

По словам главы государства, решении о размещении «Орешника» в Белоруссии является ответной мерой на эскалацию ситуации в регионе.

«Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об «Орешнике» приостановятся», — говорил президент.

В сентябре Белоруссия и Россия провели совместные военные учения «Запад-2025», в ходе которых в том числе «отрепетировали» применение «Орешника».

Ранее в МИД Белоруссии объяснили значение размещения «Орешника» в республике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами