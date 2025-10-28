Лукашенко допустил приостановку размещения «Орешника» в Белоруссии при одном условии

Белоруссия может приостановить размещение на своей территории российского ракетного комплекса «Орешник», если в Европе готовы на аналогичные шаги. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время выступления на Минской международной конференции по евразийской безопасности, пишет РИА Новости.

Лукашенко подчеркнул, что решении о размещении «Орешника» в Белоруссии является ответной мерой на эскалацию ситуации в регионе.

«Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об «Орешнике» приостановятся», — заявил президент.

По словам Лукашенко, некоторые европейские страны уже объявили о планах развернуть на своей территории ракетные комплексы средней дальности. При этом он напомнил, как шесть лет назад предложил разработать декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Президент Белоруссии заявил, что его идею «просто не захотели услышать».

В сентябре Белоруссия и Россия провели совместные военные учения «Запад-2025», в ходе которых в том числе «отрепетировали» применение «Орешника».

25 сентября Лукашенко заявил, что «Орешник» направляется в Белоруссию.

Ранее в МИД Белоруссии объяснили значение размещения «Орешника» в республике.