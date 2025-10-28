На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп встретится с лидерами Казахстана и Узбекистана

Reuters: Трамп встретится с лидерами стран Центральной Азии на следующей неделе
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп встретится с лидерами пяти стран Центральной Азии на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, встреча запланирована на четверг, 6 ноября. В ней должны принять участие лидеры Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении.

26 октября в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщили, что саммит с участием лидеров стран Центральной Азии и Трампа планируется провести в Вашингтоне.

Токаев посещал Нью-Йорк 21—23 сентября в рамках Генассамблеи ООН. 22-го числа пресс-служба президента Казахстана сообщила, что он провел встречу с Трампом. В релизе уточнялось, что главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и международную торговлю. Уточнялось, что Трамп якобы отмечал важность расширения взаимодействия в области экономики.

В тот же период Трамп заявил, что Узбекистан заключил контракт с американской авиастроительной корпорацией Boeing на сумму более $8 млрд.

Ранее президент Узбекистана обсудил с Трампом двустороннее сотрудничество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами