Трамп встретится с лидерами Казахстана и Узбекистана

Reuters: Трамп встретится с лидерами стран Центральной Азии на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп встретится с лидерами пяти стран Центральной Азии на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, встреча запланирована на четверг, 6 ноября. В ней должны принять участие лидеры Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении.

26 октября в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщили, что саммит с участием лидеров стран Центральной Азии и Трампа планируется провести в Вашингтоне.

Токаев посещал Нью-Йорк 21—23 сентября в рамках Генассамблеи ООН. 22-го числа пресс-служба президента Казахстана сообщила, что он провел встречу с Трампом. В релизе уточнялось, что главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и международную торговлю. Уточнялось, что Трамп якобы отмечал важность расширения взаимодействия в области экономики.

В тот же период Трамп заявил, что Узбекистан заключил контракт с американской авиастроительной корпорацией Boeing на сумму более $8 млрд.

Ранее президент Узбекистана обсудил с Трампом двустороннее сотрудничество.