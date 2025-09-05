Президент Узбекистана обсудил с Трампом двустороннее сотрудничество

Президент Узбекистана Мирзиеев позвонил Трампу и пригласил его в Ташкент

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, и пригласил его посетить Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили перспективы укрепления двустороннего партнерства и расширения областей сотрудничества. Президент Трамп дал высокую оценку реформам, проводимым в Узбекистане для модернизации экономики и улучшения уровня жизни населения.

Мирзиеев, в свою очередь, подчеркнул позитивные результаты внутренней и внешней политики, проводимой администрацией Трампа, и отметил вклад и усилия Вашингтона в разрешение международных и региональных конфликтов мирным путем.

В августе Мирзиеев направил украинскому президенту Владимиру Зеленскому поздравление с Днем независимости страны и получил от него слова благодарности «за позицию».

Ранее Путин встретился с президентом Узбекистана в Пекине.