Стало известно, когда планируют провести саммит с участием стран Центральной Азии и Трампа

Саммит Центральная Азия — США планируют провести 6 ноября в Вашингтоне
Joshua Roberts/Reuters

Саммит с участием лидеров стран Центральной Азии и президента США Дональда Трампа планируется провести 6 ноября в Вашингтоне, заявили в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразил благодарность за приглашение на саммит.

В публикации утверждается, что лидер Казахстана считает современной инициативу главы Белого дома о проведении данного мероприятия.

29 сентября пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай опубликовал в своем Telegram-канале фото главы государства с президентом США Дональдом Трампом после того, как в сети появились слухи, что встречи лидеров стран якобы не было.

Токаев посещал Нью-Йорк 21—23 сентября в рамках Генассамблеи ООН. 22-го числа пресс-служба президента Казахстана сообщила, что он провел встречу с Трампом. В релизе уточнялось, что главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и международную торговлю. Уточнялось, что Трамп якобы отмечал важность расширения взаимодействия в области экономики.

Ранее в Казахстане рассказали о подготовке визита Токаева в Россию.

