В США заявили, что Трамп может выйти из НАТО в любой момент

Экс-советник Болтон: Трамп может выйти из НАТО в любой момент
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп непредсказуем, глава государства может в любой момент принять решение о выходе из НАТО. Об этом в подкасте Decoding Geopolitics заявил бывший советник президента Джон Болтон.

«Я думаю, что с Трампом это похоже на волны в океане. Сегодня все выглядит довольно неплохо. Мы на гребне волны, он говорит приятные вещи о НАТО. Но это ненадолго. Давайте поговорим об этом через пару месяцев. посмотрим, что он скажет о НАТО в этот момент», — отметил он.

По словам Болтона, на саммите НАТО в 2018 году Трамп думал о выходе из Североатлантического альянса. В этом вопросе, считает экс-советник, Трамп «на мгновение переступил черту, но потом отступил».

«По крайней мере, он тогда не объявил о выходе. Он был очень близок к этому. И я не думаю, что это была игра — он действительно не знал, что решит, до самого последнего момента. Подобный момент может повториться», — указал он.

В августе Трамп заявил, что лидер стран НАТО исполняют все его пожелания. Глава Белого дома отметил, что еще год назад США были в упадке, однако теперь считаются самой «горячей страной в мире». По его словам, это признают все лидеры стран — членов НАТО.

На фоне заявления Болтона о возможности выхода США из НАТО бывший главком альянса в Европе Джеймс Ставридис призвал задуматься о дальнейшем существовании Североатлантического альянса без участия США. По его мнению, выход США из НАТО был бы «ошибкой эпических масштабов», однако есть влиятельные политики в республиканской партии, которые серьезно выступают за это.

Ранее сообщалось, что Трамп может отказаться от лидерства в НАТО в пользу Парижа или Лондона.

