Трамп заявил, что в НАТО исполняют все его пожелания

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер стран НАТО исполняют все его пожелания. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу CNBC.

Глава Белого дома отметил, что еще год назад США были в упадке, однако теперь считаются самой «горячей страной в мире». По его словам, это признают все лидеры стран — членов НАТО.

«Это мне говорят все лидеры НАТО, которые делают все, что я пожелаю», — сказал американский президент.

Трамп добавил, что похвалу в адрес США он также слышал от других государств, не входящих в альянс. Например, от Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Он отметил, что Соединенные Штаты сегодня находятся «вновь на подъеме», и признался, что «рад этому способствовать».

До этого бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал задуматься о дальнейшем существовании Североатлантического альянса без участия США. По его мнению, выход США из НАТО был бы «ошибкой эпических масштабов», однако есть влиятельные политики в республиканской партии, которые серьезно выступают за это.

Ранее сообщалось, что Трамп может отказаться от лидерства в НАТО в пользу Парижа или Лондона.