Экс-главком НАТО в Европе Ставридис: пора подумать о НАТО без США

В начале 2025 года пришло время подумать о дальнейшем существовании НАТО без участия Соединенных Штатов в альянсе. Об этом в статье для агентства Bloomberg заявил бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«Пришло время подумать о том, как будет выглядеть мир в геополитическом плане, если США уйдут (из НАТО – прим. ред.)», — подчеркнул он. Ставридис обратил внимание на «все более разобщающую риторику о почтенном альянсе, исходящую от Вашингтона и Европы» в последние недели.

По словам бывшего главкома силами НАТО в Европе, вывод Америки из НАТО был бы «ошибкой эпических масштабов», однако есть влиятельные политики в республиканской партии, которые серьезно выступают за это.

До этого сообщалось, что США могут отказаться от лидерства в НАТО в пользу Великобритании или Франции.

Командование силами союзников в Европе теперь может перейти от американских генералов к британским или французским из-за того, что США настаивают на переходе большей части ответственности за безопасность Европы от США к самим европейским государствам.

Ранее американские дипломаты отказались называть РФ агрессором.